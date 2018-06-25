Обвиняемого в избиении девочки-младенца в Корсунь-Шевченковском районе приговорили к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает .

"Приговором Черкасского районного суда от 23.06.2018 обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122 УК Украины, и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В то же время, на данный момент приговор суда не вступил в законную силу и изучается прокуратурой на предмет законности.

Так, 27-летний житель Корсунь-Шевченковского района обвиняется в причинении малолетнему ребенку телесных повреждений по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Прокурор Звенигородской местной прокуратуры поддержал государственное обвинение в уголовном производстве в отношении мужчины.

"Злоумышленник в феврале текущего года, находясь в домовладении по месту своего жительства в одном из сел Корсунь-Шевченковского района, самостоятельно ухаживая за малолетней дочкой своей сожительницы, умышленно, на почве гнева, возникший из-за крика и плача ребенка, нанес девочке несколько ударов, в результате чего ребенок получил опасные для жизни телесные повреждения", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области арестовали мужчину, который избил дочь-младенеца.

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