Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украину.

"После штрафа ООО «ТЕДИС Украина» за злоупотребление монопольным положением на указанном рынке, а также решения за антиконкурентные согласованные действия этого дистрибьютора и производителей - ситуация на рынке не изменилась. Через ООО «ТЕДИС Украина» и сейчас продолжает проходить основной объем произведенных сигарет для реализации в продажу. Заключение прямых договоров с производителями другими дистрибуторами пока еще осложнено. Отсутствует понимание, каким образом производителями избираются такие дистрибьюторы, что приводит к поддержанию искусственной монополии на рынке", - говорится в сообщении.

Для того чтобы решить эту ситуацию, АМКУ рекомендует производителям сигарет следующие действия: привести процесс реализации сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции, прекратить необоснованное ограничение объемов реализации сигарет покупателям, разработать критерии отбора дистрибьюторов и заключить договора на поставку с потенциальными дистрибьюторами.

В комитете отмечают, что условия для дистрибьюторов и объемы реализации товара должны быть такими, которые не приведут к монополизации сигаретной дистрибуции. Также под определение «дистрибьютора» в этих рекомендациях не могут подпадать компании, связанные с производителем (или один с другим) отношениями контроля.

Как сообщал Укринформ, в октябре Антимонопольный комитет оштрафовал на общую сумму 6,5 млрд гривень дистрибьютора табачных изделий ООО «ТЕДИС Украина» и его партнеров - табачные компании за создание искусственных барьеров на рынке дистрибуции сигарет.

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