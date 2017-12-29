В четверг, 28 декабря, украинские военные на Донбассе сбили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе поселка Курдюмовка, сообщает штаб АТО.

"Следует отметить, что враг активизировал воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены минского договоренностями. Полет беспилотника противника был зафиксирован в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22:00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа "Орлан-10", - говорится в сообщении штаба АТО.

Известно, что на данный момент продолжаются поиски обломков российского беспилотника.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, российские незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины , в результате чего ранения получил один украинский военный.

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