Освобожденных вчера из плена боевиков «ЛНР» и «ДНР» украинцев ждет серьезная проверка

Как сообщил генерал-майор Службы безопасности Украины, знаток по вопросам госбезопасности Василий Вовк, их проверят, не были ли они завербованы, передает со ссылкой на .

«По моим данным, принято решение, что освобожденных украинцев сначала откормят, отпоят, предоставят медпомощь, а уже потом будут выяснять, не завербованы ли они», – подчеркнул Вовк.

К примеру, у освобожденных украинцев будут узнавать, известно ли им что-то о сбитом . «Они не обязательно должны быть свидетелями этого инцидента, но определенную информацию разузнать вполне могли», — добавил Вовк.

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео первых минут освобождения заложников «ЛНР» и «ДНР». Военные и гражданские со слезами на глазах рассказывали о том, за что их задержали, что ждет их впереди , что они пережили.

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