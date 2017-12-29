Apple извинилась за ситуацию с преднамеренным замедлением производительности iPhone

Apple Inc. принесла извинения за ситуацию с преднамеренным замедлением производительности некоторых моделей iPhone после многочисленных жалоб пользователей.

"Мы знаем, некоторые из вас чувствуют себя так, будто Apple ввела вас в заблуждение, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. - Мы приносим извинения".

Apple пообещала снизить цену на услугу замены аккумулятора, а также включить в обновленную версию операционной системы для iPhone, которая выйдет в начале 2018 года, функцию отслеживания состояния аккумулятора.

Ранее в этом месяце компания оказалась под огнем критики, когда пользователи и отраслевые специалисты обратили внимание на сокращение производительности ряда моделей iPhone после некоторого времени их использования.

Основатель компании Geekbench, занимающейся тестированием аппаратных ресурсов, Джон Пул заявил, что производительность моделей iPhone 6s и iPhone 7 замедляется вместе с ослаблением мощности аккумуляторов устройств.

Apple признала, что скорректировала операционную систему iOS таким образом, чтобы замедлить выполнение определенных заданий, требующих наибольших затрат вычислительных ресурсов, поскольку используемые в iPhone литий-ионные аккумуляторы теряют мощность со временем и в некоторых условиях, например, в холодную погоду, или при низком уровне заряда, не справляются с нагрузкой.

Действия Apple вызвали множество вопросов, в том числе, о качестве продукции компании и мотивации ее решения о замедлении работы устройств, пишет газета The Wall Street Journal.

В отношении компании уже подано несколько судебных исков.

"Мы никогда не делали и не будем делать что-либо, что предумышленно сокращало бы срок службы любого устройства Apple или ухудшало бы опыт его использования потребителями, чтобы помогать обновлению ими устройств", - отмечают в Apple.

Стоимость услуги по замене батареи для iPhone 6 и более поздних моделей сократится до $29 с $79, сообщила компания. Снижение цены этой услуги, вероятно, позволит потребителям дольше пользоваться одним устройством.

В последнее время срок использования одной модели iPhone клиентами Apple увеличился. Согласно данным Guggenheim Partners, они меняют iPhone на более новые версии раз в три года, а не раз в два года, как ранее.

В связи с этим, рост продаж устройств Apple замедлился: в 2017 фингоду компания продала 216 млн iPhone по сравнению с пиковым уровнем 2015 года в 231 млн штук.

Apple довольно редко приносит извинения пользователям. В 2010 году Стив Джобс, возглавлявший компанию на тот момент, извинился за проблему с антенной в iPhone 4. Его преемник Тим Кук в 2012 году опубликовал письмо с извинениями после поступивших от клиентов жалоб на картографическое приложение Maps.