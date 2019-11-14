Нардеп от "Слуги народа" Анна Скороход заявила с трибуны Верховной Рады, что её мужа задержали. Она связывает задержание мужа со своей принципиальной позицией по голосованию за продажу земли. Анна Скороход голосовала "против" рынка земли.

Нардеп Анна Скороход заявила, что еёмужа задержали по старому делу, но по распоряжению из "Офиса Президента Зеленского". Она усматривает в этом прямое политическое давление.

В своем заявлении Анна Скороход призналась, что ей во фракции действительно зажимают рот, и преследуют ее и мужа за ее позицию.

Примечательно, что часть "Слуга народа" не давала ей слово и нардепы из Батькивщины и ОПЗЖ уступили ей свою очередь для выступления.

"То что говорит Скороход частично правда. Офис Президента действительно переходит все границы и даёт указания Рябошапке. А за вчерашнее голосование против земли Богдан лично обзванивал некоторых депутатов и угрожал исключением из фракции."- Рассказал нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков.

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