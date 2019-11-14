|Прямо сейчас нас будут ломать на собрании фракции. "Слуга" Поляков про принятие бюджета
|14.11.2019 13:37
|
"Всех Слуг Народа безотлагательно в подвал, прямо сейчас нас будут ломать на собрании фракции", - об этом заявил нардеп от "Слуги народа Антон Поляков.
В парламентской фракции "Слуга народа" не исключают окончательного принятия бюджета-2020 уже 14 ноября. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук.
По ее словам, нардепы могут сегодня проголосовать во втором чтении и в целом либо же отправить законопроект на третье чтение.
"Есть предложение проголосовать во втором и в целом", - отметила Верещук.
Она также уточнила, что если предложение поддержат другие депутаты, третьего чтения не будет.
"Если так произойдет, то мы уже сегодня можем получить бюджет в целом на 2020 год", - добавила Верещук.