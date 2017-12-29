За четверг, 28 декабря, российские незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего ранения получил один украинский военный, сообщает штаб АТО.

Сообщается, что все нарушения режима перемирия осуществлялись на Донецком направлении, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитникам Павлополя и Талаковки.

В пригороде Красногоровки соперник нарушил перемирие из стрелкового оружия, на подступах прифронтового города активизировался снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии.

Сообщается, что из гранатометов и легкого пехотного вооружения боевики вели огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецка, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты сил АТО близко шахты "Бутовка".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований осуществили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил антитеррористической операции.

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