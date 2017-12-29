К Facebook и Twitter могут применить санкции, если они продолжат отказывать британскому парламенту в предоставлении информации по поводу вмешательства России в референдум относительно выхода Великобритании из ЕС (Brexit), передает со ссылкой на The Guardian.

Депутат палаты общин Дамиан Коллинс, который занимается делом "фейковых новостей", дал компаниям время до 18 января для передачи информацию, которую он запросил, о российских дезинформационных кампаниях на их платформах.

"Должен быть метод тщательного изучения процедур, которые такие компании, как Facebook, внедряют, чтобы помочь им идентифицировать известные источники дезинформации, особенно когда это политически мотивировано и исходит из другой страны", - сказал Д.Коллинз.

С его слов, если компаниям "не удастся эффективно защитить сайт и справиться с крайне проблемным контентом, тогда должно быть что-то вроде санкций" против них.

Напомним, ранее Facebook и Twitter должны были рассказать о возможном влиянии РФ на Brexit.

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