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Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс
14.11.2019 13:54
Верховная Рада поддержала изменение Бюджетного кодекса
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Теги:
политика
события
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