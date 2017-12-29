|Автобус въехал в остановку в Москве, погибли два человека
|29.12.2017 09:30
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Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN— Репвбблика (@Repvbblica) 29 декабря 2017 г.
Очевидец сообщил, что вышел из автобуса за минуту до ДТП.
pic.twitter.com/Cv5fnrnrtQ— Репвбблика (@Repvbblica) 29 декабря 2017 г.
25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход. В результате погибли четыре человека, 11 пострадали. Водителя задержали.В МВД РФ заявили, что рассматриваются две версии инцидента: водитель мог не справиться с управлением либо же автобус был неисправен.В МИД Украины уточнили, что украинцев между пострадавших в результате ДТП нет.
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