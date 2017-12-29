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Автобус въехал в остановку в Москве, погибли два человека
29.12.2017 09:30
Как сообщает источник "Интерфакс", один из погибших был пассажиром автобуса, попавшего в ДТП в Москве, другой – стоял на остановке. По словам очевидца ДТП, водитель автобуса не пострадал Фото: Репвбблика / Twitter По его словам, "пока известно о двух погибших, один человек с остановки и один из автобуса". Он также сообщил, что количество пострадавших уточняется, при этом пока достоверно известно об одном раненом. Источник добавил, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.Как сообщает в Twitter зритель событий, пишущий под ником Репвбблика, травмированных минимум двое."Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки", – написал он.

Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN

— Репвбблика (@Repvbblica) 29 декабря 2017 г.
Очевидец сообщил, что вышел из автобуса за минуту до ДТП.

pic.twitter.com/Cv5fnrnrtQ

— Репвбблика (@Repvbblica) 29 декабря 2017 г.
25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход. В результате погибли четыре человека, 11 пострадали. Водителя задержали.В МВД РФ заявили, что рассматриваются две версии инцидента: водитель мог не справиться с управлением либо же автобус был неисправен.В МИД Украины уточнили, что украинцев между пострадавших в результате ДТП нет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #5 Annushka 31.12.2014 06:03
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0 #4 Женя 29.12.2014 22:22
Скоро все они будут на столбах висеть
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0 #3 Женя 29.12.2014 22:20
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0 #2 Ольга 29.12.2014 22:11
А кого этим разговором хотели напугать больше?
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0 #1 вася 29.12.2014 21:31
Хохлы сосут
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