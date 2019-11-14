Глава СБУ Иван Баканов сказал, что он верит в Бога и ходит в Свято-Введенский монастырь Украинской Православной Церкви. В интервью "Главкому" он рассказал, что считает концепцию "армия, язык, вера" манипулятивной и направленной на реализацию принципа "разделяй и властвуй".

"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, ЦИНИЧНО ИСПОЛЬЗУЯ ВЕРУ в политических игрищах", – заявил Баканов.

"Армия, язык, вера" – это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. Были слоганы о том, что язык – это душа. А если человек разговаривает на русском, то он что, без души? Род моей матери родом из Западной Украины, но так сложилось, что она русскоязычная".

"Так же я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало распределение для верующих церквей с Томосом и тех, которые ходят в другие храмы".