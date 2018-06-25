Бывший министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов выиграл конкурс Кабмина на должность заместителя главы Государственного агентства резерва. Булатов назначен на должность замглавы Госрезерва на срок пять лет с испытательным сроком в три месяца Фото: Dmytro Bulatov / Facebook Согласно документу, Булатов по итогам конкурса назначен на пять лет с испытательным сроком в три месяца.Также конкурсная комиссия определила победителем на должность руководителя аппарата Фонда государственного имущества Елену Спирину, а на должность руководителя секретариата уполномоченного Верховной Рады – Людмилу Левшу.Булатов был одним из лидеров Автомайдана. Во время массовых протестов в Украине 23 января 2014 года он пропал. Активиста нашли неделю спустя в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. По словам активиста, неизвестные били его, пытали, отрезали ему часть уха и даже распинали.Булатов был министром спорта Украины с февраля по декабрь 2014 года. В 2015–2016 годах он участвовал в боевых действиях на Донбассе.О победе Булатова в конкурсе на должность замглавы Госрезерва Нацагентство Украины по вопросам госслужбы сообщало 17 мая. После спецпроверки его кандидатуру должно было утвердить правительство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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