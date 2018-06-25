Бывший министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов выиграл конкурс
Кабмина на должность заместителя главы Государственного агентства
резерва. Булатов назначен на должность замглавы Госрезерва на
срок пять лет с испытательным сроком в три месяца Фото: Dmytro
Bulatov / Facebook Согласно документу, Булатов по итогам конкурса
назначен на пять лет с испытательным сроком в три месяца.Также
конкурсная комиссия определила победителем на должность
руководителя аппарата Фонда государственного имущества Елену
Спирину, а на должность руководителя секретариата уполномоченного
Верховной Рады – Людмилу Левшу.Булатов был одним из лидеров
Автомайдана. Во время массовых протестов в Украине 23 января 2014
года он пропал. Активиста нашли неделю спустя в селе
Вишенки Бориспольского района Киевской области. По словам
активиста, неизвестные били его, пытали, отрезали ему
часть уха и даже распинали.Булатов был министром спорта Украины с
февраля по декабрь 2014 года. В 2015–2016 годах он участвовал в
боевых действиях на Донбассе.О победе Булатова в конкурсе на
должность замглавы Госрезерва Нацагентство Украины по вопросам
госслужбы сообщало 17 мая. После спецпроверки его кандидатуру
должно было утвердить правительство.
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