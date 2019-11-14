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Пристайко заявил о готовности Украины к компромиссу по Донбассу
14.11.2019 14:12
Пристайко заявил о готовности властей пойти на компромисс по Донбассу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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