|Путин направил в оккупированный Крым полсотни военных кораблей
|29.12.2017 09:30
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Россия привлекла около 40 кораблей Черноморского флота к учениям у берегов оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, информирует еizvestia.com.
«Корабельные экипажи Черноморского флота в пунктах базирования в Севастополе отрабатывают вопросы, связанные с повседневной деятельностью по подготовке к дальнему походу, применением вооружения и технических средств. К подобным мероприятиям военный подготовки привлечены порядка 40 надводных кораблей Черноморского флота», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учений отрабатывается борьба за живучесть при стоянке корабля у пирса, противовоздушная оборона, приемы противодиверсионной деятельности в пунктах базирования.
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