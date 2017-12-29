Россия привлекла около 40 кораблей Черноморского флота к учениям у берегов оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, информирует еizvestia.com.

«Корабельные экипажи Черноморского флота в пунктах базирования в Севастополе отрабатывают вопросы, связанные с повседневной деятельностью по подготовке к дальнему походу, применением вооружения и технических средств. К подобным мероприятиям военный подготовки привлечены порядка 40 надводных кораблей Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений отрабатывается борьба за живучесть при стоянке корабля у пирса, противовоздушная оборона, приемы противодиверсионной деятельности в пунктах базирования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира