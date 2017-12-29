Конфликт на Донбассе имеет "выраженное внутрироссийское измерение", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров назвал конфликт на Донбассе "братоубийственным" Фото: EPA Он отметил, что в 2017 году одной из главных задач российской дипломатии было обеспечение "адекватного ответа на внешние вызовы во имя поступательного внутреннего развития".Министр заявил, что таких вызовов немало – "от братоубийственного конфликта в соседней Украине, который имеет выраженное внутрироссийское измерение в силу особых народно-исторических связей между нашими странами, до опасного роста напряженности в нашем дальневосточном пограничье – на Корейском полуострове".Лавров подчеркнул, что в 2018 году в фокусе внимания России останутся борьба с международным терроризмом, а также урегулирование сирийского конфликта.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В сентябре 2017 года спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал, что на востоке воюет до 6 тыс. российских военных.Лавров заявлял, что РФ – "мирное государство", у которого "нет территориальных притязаний по отношению к соседям". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что лавров конфликт востоке выраженное Теги: мир