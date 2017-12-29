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Лавров заявил, что Россия вернула себе "историческую роль гаранта глобальной стабильности"
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29.12.2017 09:30
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Конфликт на Донбассе имеет "выраженное внутрироссийское измерение",
заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров назвал
конфликт на Донбассе "братоубийственным" Фото: EPA Он отметил, что
в 2017 году одной из главных задач российской дипломатии было
обеспечение "адекватного ответа на внешние вызовы во имя
поступательного внутреннего развития".Министр заявил, что таких
вызовов немало – "от братоубийственного конфликта в соседней
Украине, который имеет выраженное внутрироссийское измерение в силу
особых народно-исторических связей между нашими странами, до
опасного роста напряженности в нашем дальневосточном
пограничье – на Корейском полуострове".Лавров подчеркнул, что
в 2018 году в фокусе внимания России останутся борьба с
международным терроризмом, а также урегулирование сирийского
конфликта.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.В сентябре 2017 года спикер
Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев
сказал, что на востоке воюет до 6 тыс. российских военных.Лавров
заявлял, что РФ – "мирное государство", у которого "нет
территориальных притязаний по отношению к соседям".
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