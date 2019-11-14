Украина не планирует проводить личную встречу президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку слишком много сил было приложено для подготовки встречи в нормандском формате.

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.

«Мы не получали официальное предложение из Казахстана. Думаю, на этом этапе Украина имеет довольно возможностей провести встречу в нормандском формате. Ради этой встречи были сделаны определенные болезненные шаги. Сначала проведем встречу нормандской четверки, а дальше будем решать, какие и когда встречи проводить», - сказал Пристайко.

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