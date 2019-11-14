Погода, Новости, загрузка...
Рада приняла госбюджет-2020
14.11.2019 14:31
Верховная Рада проголосовала за госбюджет-2020 во втором чтении и в целом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 