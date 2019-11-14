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Рада приняла госбюджет-2020
14.11.2019 14:31
Верховная Рада проголосовала за госбюджет-2020 во втором чтении и в целом
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Теги:
политика
события
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