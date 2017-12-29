Правила украинской политики на своей странице в разместил журналист Юрий Бутусов, передает .

1. Никогда не мешайте политикам совершать свои ошибки. Политики проверяют правильность своего курса действиями. Поэтому они не ждут от вас правильных вариантов решения, они ждут только вашей поддержки.

2. Все политики допускают грубые ошибки. Даже те, кто вам очень нравится. Всех могут критиковать за их ошибки. Но не все ошибки стоит оправдывать.

3. Ошибки совершают не только политики, но и журналисты, и даже избиратели.

4. Ошибки – это неизбежный процесс. Но есть политики, которые делают выводы из ошибок, чтобы их не повторять, а есть политики, которые делают выводы, чтобы повторять ошибки снова и снова. А вот такое прощать нельзя.

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