Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Инициативу повысить налоги крупному бизнесу согласно результатам опроса поддерживают 70% респондентов.

В то же время в отношении физических лиц-предпринимателей (ФЛП), малых предприятий и наемных работников мнения опрошенных совершенно противоположные: более 70% выступают или за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же уменьшить. Относительно среднего бизнеса, то мнения опрошенных разделились так: 25% поддерживают их увеличение для среднего бизнеса, 30% - за уменьшение налогов, столько же - за то, чтобы ничего не менять.

Предприниматели и те, кто хотят иметь собственное дело, в отличие от других категорий населения, выступают скорее за уменьшение налогов для всех категорий бизнесменов, за исключением олигархов.

Результаты опроса также засвидетельствовали, что 85% респондентов поддерживают усиление ответственности за неуплату налогов для олигархов и крупного бизнеса. 58% поддерживают такую инициативу относительно среднего бизнеса. А для представителей малого предпринимательства мнение опрошенных разделились: около 40% поддерживают ужесточение наказаний за неуплату налогов, столько же - против. Последних больше между тех, кто имеет собственное дело.

Согласно результатам исследования 60% опрошенных сталкивались с ситуацией, когда продавец не выдавал чек за приобретенные товары или услуги (29% - часто, 31% - время от времени), 38% - не сталкивались с этим. Чаще с такой ситуацией сталкивались молодежь и те, кто имеют собственное дело.

Половина опрошенных также ответили, что знают сумму налогов, которую платят государству ежемесячно при получении зарплаты / прибыли, почти 30% - не знают, каждый пятый указал, что не получает зарплаты / прибыли.

Больше всех ознакомлены с величиной налогов в Украине молодежь и люди среднего возраста, граждане с высоким уровнем доходов, предприниматели и желающие иметь свое дело.

Исследование было проведено в период 22-30 октября 2019. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

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