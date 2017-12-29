Следствие передало в Голосеевский райсуд Киева уголовное производство по незаконной регистрации лекарственных препаратов. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений и также на портале Голосеевского райсуда столицы, передает

В частности, указано, что заседание по делу о "нарушении установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств" состоится в Голосеевском суде 10 января 2018 года. Производство было передано в суд 4 декабря текущего года.

Вероятно, речь идет о деле относительно сотрудницы Государственного экспертного центра (ГЭЦ) МОЗ Украины. На портале суда указано, что обвиняемой является Елена Бондарь.

Как сообщал в Государственном экспертном центре МЗ, по данным правоохранителей, фальсифицировали регистрационные досье медпрепаратов.

В частности, чиновники ГЭЦ подозреваются в том, что медпрепараты регистрировались на основе заведомо ложных документов или вовсе без полного регистрационного досье.

Руководитель ГЭЦ Татьяна Думенко, комментируя указанное уголовное производство, отметила, что ее не допрашивали.

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