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В Исландии огромная волна смыла туристов во время селфи
14.11.2019 14:50
На одном из пляжей Исландии поток воды смыл туристов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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