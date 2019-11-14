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В Исландии огромная волна смыла туристов во время селфи
14.11.2019 14:50
На одном из пляжей Исландии поток воды смыл туристов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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