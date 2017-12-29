В пятницу, 29 декабря, в Турции арестовали организатора выставки Мустафу Тимура Озкан, где был убит посол Российской Федерации Андрей Карлов, сообщает газета Yeni Safak .

Известно, что прокуратура Анкары обвинила мужчину в причастности к подготовке этого убийства. Суд удовлетворил требование прокуратуры и арестовал организатора выставки.

Ранее, в Турции по делу об убийстве Карлова задержан председатель продюсерской компании Guru Medya Broadcast Group 19 декабря 2016 года в Анкаре был убит посол РФ Андрей Карлов в ходе нападения неизвестного во время посещения открытия художественной выставки в турецкой столице.

Убийцу, уничтоженного в результате спецоперации, звали Мевлют Мерт Алтынташ. Он 2,5 года работал в полиции.

Совет Безопасности ООН признал убийство терактом, а прокуратура Анкары развернула всестороннее расследование. Впоследствии задерживали ряд лиц по подозрению в участии в подготовке убийства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в столице Турции Анкаре улицу, где расположено посольство РФ в Турции, переименовали в честь российского посла Андрея Карлова.

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