Порошенко начал готовить общественное мнение и ура-патриотов к возобновлению обязательных прямых закупок газа у "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, принятого в декабре 2017-го. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Порошенко во время визита в Одессу заявил о том, что Украина готова покупать российский газ по европейской цене.

Порошенко начал готовить общественное мнение и ура-патриотов к возобновлению обязательных прямых закупок газа у "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, принятого в декабре 2017-го.

Напомню, арбитраж вынес компромиссное решение.

С одной стороны - снял многие финансовые претензии "Газпрома", связанные с заоблачными обязательствами обьемов закупок по контракту Тимошенко.

С другой - обязал Украину все же купить в 2018-м (в последний год действия контракта) не меньше 5 млрд кубов газа у "Газпрома".

Теперь Порошенко надо пояснить своему электорату очередную "велику зраду" с закупкой газа у агрессора.

Аргументы у Порошенко для народа следующие.

Первый - если газ будет по европейской цене, то вполне можно брать. Так и быть сделаем России одолжение.

Тут, конечно, Порошенко скромно умалчивает, что газ мы обязаны закупать.

Да и как-то исчез аргумент о том, что Россия - это агрессор, с которым мы не имеем никаких дел.

Второй аргумент - закупка российского газа позволит сделать дешевле тарифы для населения

Это вообще смешно, поскольку Гройсман прямо заявил, что в 2018-м тарифы будут пересматриваться в сторону увеличения.

И вообще это одно из обязательств перед МВФ, которое власть охотно взвалила на плечи народа ради кредитных траншей.

В общем, Порошенко все сложнее объяснять череду пророссийских "зрад" своему электорату Западной и Центральной Украины.

Хотя мы же знаем: люди слышат то, что хотят слышать. Поэтому не исключено, что кто-то и поверит сказкам Порошенко о том, как мы с барского плеча возьмем российский газ ради снижения тарифов..." - Заявил Дмитрий Корнейчук.

Напомним, Украина может возобновить закупку газа у Российской Федерации, если цена на него будет невысокой. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в четверг, 28 декабря, в ходе выступления в Одесской области, которое транслировал телеканал NewsOne

"Они стучат: может, возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный - пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", - отметил Порошенко.

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