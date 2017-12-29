На территории ОРДЛО украинских заложников постоянно пытали — били по голове, надевали пакеты и угрожали гранатами.

Об этом в эфире «Прямого» канала рассказала первый заместитель головы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Общалась со своим офисом, который был на контакте с больницей, где находится 41 украинский заложник. Я шокирована сказал главный врач. Он сообщил, что сегодня начались первые обследования и большинство людей имели травмы голови.Такие застарелые травмы — это значит, что их просто били по голове. И они признаются, что им надевали пакеты, пытали», — рассказала Геращенко, информирует еizvestia.com.

В частности, Геращенко вспомнила об освобожденном Владимире Фомичеве.

«Я знаю, что за несколько дней до освобождения к нему применялись пытки, ему угрожали гранатой. Это ужасные вещи, недопустимые. Поэтому мне важно, чтобы в рамках минской группы мы говорили не только об освобождении, о необходимости допуска Красного Креста к поиску пропавших без вести», — подчеркнула она.

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Геращенко убеждена, что нормандский формат должен уделять принципиально большее внимание вопросу гуманитарному и требовать, чтобы Международный Комитет Красного Креста имел доступ к тюрьмам на оккупированных территориях — к заложникам, к тем, кто там содержится.

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