|
Мининформполитики в 2018 году расширит список сайтов, угрожающих информационной безопасности Украины
|
29.12.2017 09:45
|
В Министерстве информационной политики Украины в начале 2018 года
снимут гриф "для служебного пользования" с дополнения к списку
сайтов, угрожающих информационной безопасности страны. Летом
Мининформполитики опубликовало список из 20 сайтов, угрожающих
информбезопасности Фото: Міністерство інформаційної політики
України / Facebook В Мининформполитики отмечают, что дополнению к
перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф
"для служебного пользования"."В начале следующего года для
рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф
ограничения доступа будет снят", – сказано в ответе.После
этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на
сайте министерства.15 мая президент Украины
Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля
2017 года о физических и юридических лицах, против которых
вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех
лет. В санкционном списке оказались, в частности, соцсети
"ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты
российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и
"Доктор Веб".19 июня 2017 года Мининформполитики опубликовало
список из 20 сайтов, угрожающих информбезопасности страны. В
перечень вошли ресурсы: rusvesna.su, rusnext.ru, news-front.info,
novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info,
lug-info.com, novorossia.today, comitet.su, novoross.info,
freedom.kiev.ua, politnavigator.net, odnarodyna.org, asssr.info,
ruspravda.info, on-line.lg.ua, uscrimea.ru, c-pravda.ru,
1tvcrimea.ru.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира