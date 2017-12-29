В Министерстве информационной политики Украины в начале 2018 года снимут гриф "для служебного пользования" с дополнения к списку сайтов, угрожающих информационной безопасности страны. Летом Мининформполитики опубликовало список из 20 сайтов, угрожающих информбезопасности Фото: Міністерство інформаційної політики України / Facebook В Мининформполитики отмечают, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф "для служебного пользования"."В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят", – сказано в ответе.После этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте министерства.15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет. В санкционном списке оказались, в частности, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".19 июня 2017 года Мининформполитики опубликовало список из 20 сайтов, угрожающих информбезопасности страны. В перечень вошли ресурсы: rusvesna.su, rusnext.ru, news-front.info, novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info, lug-info.com, novorossia.today, comitet.su, novoross.info, freedom.kiev.ua, politnavigator.net, odnarodyna.org, asssr.info, ruspravda.info, on-line.lg.ua, uscrimea.ru, c-pravda.ru, 1tvcrimea.ru. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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