Военнослужащего 42-го отдельного батальона территориальной обороны сбили на выезде из Кропивницкого. Об этом сообщила сестра народного депутата Надежды Савченко Вера Савченко на своей странице в Facebook, передает .

"На выезде из Кропивницкого сбили военнослужащего 42-й отдельный батальон территориальной обороны. Парень в сознании. Назвал имя, фамилия, год рождения. Сказал, что лежит уже часа 4. Полиция была, два молодых офицера оттащили с проезжей части и уехали... Мы вызвали скорую. Ждем! И полицию тоже..." - написала Савченко.

Напомним, в Киеве, на проспекте Победы, возле станции метро "Житомирская" авто насмерть сбило 21-летнего военнослужащего, который перебегал дорогу.

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