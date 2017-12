Доллар продолжает дешеветь к евро и иене Доллар США незначительно дешевеет к евро и иене в пятницу после существенного ослабления относительно обеих валют по итогам предыдущей сессии. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1951 по сравнению с $1,1943 на закрытие рынка в четверг. Курс американской валюты относительно иены составляет 112,71 иены против 112,87 иены накануне. В четверг доллар подешевел на 0,5% по отношению к евро и на 0,4% к иене. Ослабление доллара 28 декабря инвесторы связывают с падением доходностей американских госбумаг, пишет MarketWatch. Днем ранее доходность десятилетних US Treasuries опустилась на 5,4 базисных пункта (б.п.), что стало самым существенным снижением с сентября. Ранее трейдеры активно продавали американские госбумаги на опасениях, что принятие закона о налоговой реформе спровоцирует неожиданное усиление инфляции и вынудит Федрезерв ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в 2018 году. Такой сценарий считается "медвежьим" для рынка US Treasuries и "бычьим" для доллара. "Я думаю, наилучшим объяснением ослабления доллара является резкое снижение доходностей US Treasuries, - говорит аналитик FXTM Хуссейн Сайед. - Падение доходности 10-летних бумаг в среду достигало 7 б.п., что нивелировало почти 50% подъема, зафиксированного с середины декабря до конца прошлой недели". В то же время, поддержку евро, который в этом году подорожал на 13% относительно доллара, как ожидается, будет оказывать постепенное сворачивание стимулирующих программ Европейским центральным банком (ЕЦБ). "Центробанки ужесточают политику, и это может помогать укреплению некоторых валют относительно доллара США, - отмечает валютный аналитик Tempus Inc. Хуан Перец. - Несмотря на ожидания, что налоговая реформа в США поддержит американскую экономику, эта помощь может оказаться недостаточной, чтобы вызвать укрепление доллара". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



