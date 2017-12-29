В Киевской области Национальная полиция Украины провела несколько десятков обысков у криминальных авторитетов и "воров в законе".

Об этом рассказал в своем первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает .

"Сегодня длился второй этап отработки и Киевской области подразделениями криминальной полиции центрального аппарата Нацполиции, столичного главка и подразделениями ГУНП других областей", - написал он.

Было проведено несколько десятков обысков, изъято оружие и документы. По результатам будут назначены соответствующие экспертизы, отметил Аброськин.

"Поздравили" с новогодними праздниками и уделили пристальное внимание "уважаемым лицам" с "выдающейся" криминальной биографией: "ворам в законе" "Неделе", "Лёре Сумском" и "Хмело", преступным криминальным авторитетам Олегу "Бакинском", Юрию "Молдовану", "Мобилу" и еще десятке постоялых гастролеров", - сообщил он.

Наибольший вклад в успешное проведение спецмероприятий сделало руководство криминальной полиции ГУНП , считает Аброськин.

"Для "воров в законе" наступили тяжелейшие времена. Больше только за своих "воров" переживают российские СМИ. По их информации, криминальные авторитеты из и других постсоветских стран также оказались под угрозой - попали под санкции , как лица, которые были уличены в свое время в участии и организаций транснациональных преступлений", - добавил полицейский.















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