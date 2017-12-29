В окружающем Млечный Путь гало астрономы обнаружили звезду рекордно низкой металличности. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

После Большого взрыва Вселенная состояла из водорода с некоторой примесью гелия, все элементы тяжелее их (астрофизики называют их «металлами») образовались уже в ходе термоядерных реакций поколениями звезд. Поэтому чем более древняя звезда, тем ниже ее металличность (содержание в ней элементов кроме водорода и гелия) — и недавно обнаруженная J0815+4729 может поставить в этом рекорд. Статью о ней испанские ученые представили в библиотеке препринтов arXiv.

Дэвид Агуадо из Университета Ла-Лагуна изучил миллионы спектральных данных низкого разрешения, собранных в ходе больших обзоров неба — SEGUE, BOSS и LAMOST. Среди них было выделено около сотни кандидатов, которые могут указывать на низкометалличные звезды. Их рассмотрели внимательнее с помощью 4,2-метрового телескопа William Herschel, а затем — и 10,4-метрового телескопа GTC, которые работают в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на Канарских островах.

Эта работа позволила обнаружить очень низкометалличную, непроэволюционировавшую карликовую звезду J0815+4729. Интересно, что находится она на самой дальней периферии Млечного Пути, в 7500 световых годах от центра Галактики и в 32,6 тыс световых лет от нас. Это область галактического гало — разреженного газа, редких звезд и массы темной материи, практически невидимых на фоне сияющих центральных областей Галактики.

Температура J0815+4729 оценивается в 6215 Кельвин, металличность [Fe/H] — не менее -5,8, хотя звезды с [Fe/H] ниже -1 уже считаются очень старыми, а у молодых звезд ближе к центру Галактики она меняется до +0,2. Это делает J0815+4729 самой низкометалличной звездой, известной на сегодня.

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