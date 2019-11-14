Венеция под водой: в городе сильнейшее за 50 лет наводнение
14.11.2019 16:09
Венеция под водой: в городе сильнейшее за 50 лет наводнение
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14.11.2019
Венеция, Италия
Reuters, AFP
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Метки: стихийные бедствия, наводнения, Италия, Венеция.
Венеция под водой: в городе сильнейшее за 50 лет наводнение
Уровень воды в Венеции достиг рекордно высокой отметки — 187 сантиметров. Затоплено 85% территории города, в том числе улицы и площади. Более высокий уровень воды в Венеции был зафиксирован лишь в 1966 году, когда город пострадал от разрушительного наводнения, — тогда вода достигала 194 сантиметров. Из-за наводнения уже погибли два человека. Мэр Луиджи Бруньяро объявил в городе чрезвычайную ситуацию. Он связывает аномальный уровень воды с глобальным потеплением. «Сейчас правительство должно прислушаться. Это последствия климатических изменений — и цена за них будет высока», — сказал Бруньяро. На пресс-конференции он заявил, что устранение последствий наводнения обойдется в сотни миллионов евро. Стихия повлияла на работу Венецианской биеннале — сегодня она закрылась, хотя должна была продлиться до 24 ноября. Представительница биеннале подтвердила закрытие обеих локаций — Центрального павильона и Арсенала, а также национальных павильонов в комментарии изданию Artnet News. Организаторы надеются, что они смогут возобновить мероприятия, однако это будет зависеть от того, повысится ли в дальнейшем уровень воды.