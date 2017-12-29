В пятницу турецкая полиция задержала 29 подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" в Анкаре во время спецоперации, передает со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что около 500 полицейских участвовали в одновременных рейдах по турецкой столице, и многие из задержанных были иностранными гражданами.

Указано, что прокуроры выдали ордера на арест на 46 человек и что материалы, изъятые в ходе рейдов, указали, что некоторые из подозреваемых готовили нападения на Новый год.

Турция собирается удвоить число полицейских в Стамбуле до 37 тысяч человек и отменяет или запрещает публичные торжества в ключевых районах города в канун Нового года по соображениям безопасности, сказали чиновники.

Днем ранее по всей Турции также были арестованы около 120 человек.

Напомним, в Турции арестован организатор выставки, на которой убили посла РФ.

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