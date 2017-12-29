В Италии президент распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг подписал декрет о роспуске парламента и проведении 4 марта парламентских выборов, сообщают европейские СМИ.

Выборы в Италии, которая считается слабым звеном в экономике ЕС, могут стать очередным испытанием для союза, который по-прежнему сталкивается с острыми политическими и экономическими проблемами. Согласно большинству прогнозов, ни одна из партий не сможет набрать большинства в парламенте.

Председатель совета министров страны Паоло Джентилони на пресс-конференции заявил, что "Италия возобновила движение после самого серьезного послевоенного кризиса".