Фронтмен Scorpions прошелся по Киеву и спел уличному пианисту свою культовую песню - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Фронтмен Scorpions прошелся по Киеву и спел уличному пианисту свою культовую песню
14.11.2019 16:38
руководитель Scorpions прогулялся по Киеву и спел уличному музыканту
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
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