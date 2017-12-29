В пятницу, 29 декабря, в Москве рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице, погибли два человека. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны сообщает ТАСС.

"На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта", - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате есть двое погибших.

На место происшествия выехали правоохранительные органы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Индии погибли 10 человек при наезде автобуса на толпу паломников, сообщила местная полиция.

Известно также, что несколько человек получили серьезные ранения.Трагедия произошла в южном индийском штате Тамилнад. Люди направлялись к храму на холме Шакти-гири в Палани.

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