В МИД подтвердили, что за рулем грузовика, насмерть сбившего полицейскую в Германии, находился украинец

За рулем грузовика, с участием которого произошло ДТП в Германии, был гражданин Украины, подтвердил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Могу подтвердить, что за рулем грузовика был украинец. Причины и обстоятельства этого трагического случая расследуются полицией", - сказал В.Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Как сообщали немецкие СМИ, на автобане неподалеку от немецкого города Фирзен (Viersen) произошло ДТП с участием гражданина Украины. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на фуре протаранил полицейский автомобиль, вследствие чего погибла полицейская, еще двое участников происшествия получили ранения.