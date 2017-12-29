Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине, передает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“По данным Укргидрометцентра, 29 декабря в Украине, кроме восточных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-го уровня).

Как сообщал сегодня в Украине на Правобережье и Черниговской ожидаются дожди, на остальной территории синоптики осадков не прогнозируют.

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