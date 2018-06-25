Повлиять на освобождение украинских политзаключенных из российских и крымских тюрем могут только прямые переговоры президентов Петра Порошенко и Владимира Путина.

Такое убеждение выразила политический знаток Янина Соколовская,передает со ссылкой на .

"Нам нужно призвать Петра Порошенко еще раз или несколько позвонить Владимиру Путину и добиться освобождения наших заложников. В России этот вопрос решает только один человек. И только один человек в Украине может с ним говорить. Поэтому нужно звонить и решать. Надо менять Кирилла Вышинского на тех, кого можно. Надо освобождать Романа Сущенко", - сказала Соколовская.

Она уверена, что не сможет повлиять на решение Кремля.

"Путину глубоко наплевать на решения международных структур. Он принял изоляционистскую позицию и оградил Россию железным забором, который нарастает. Единственный вариант решить этот вопрос - это прямые звонки Порошенко Путину. Это не унижение, это освобождение наших граждан. Иначе эти люди погибнут", - подчеркнула знаток.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов 43-й день голодает в российской тюрьме с требованием отпустить все их политзаключенных. Он потерял 13 кг, у него начались проблемы с сердцем и почками. На призыв Европейского суда по правам человека прекратить голодовку Сенцов отказал.

Больше недели украинский омбудсмен находится в России - до Сенцова ее до сих пор не пустили.

Сегодня, 25 июня, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании Сенцова.

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