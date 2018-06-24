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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Украине
24.06.2018 14:46
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Украине По последним данным, средняя зарплата в Украине – 8480 грн. И довольны своей зарплатой только 12% украинцев. Какие же профессии имеют самую высокую оплату?

Самые высокооплачиваемые сейчас - это IT-специалисты, разработчики приложений и программ, финансовые директора и тестировщики. Таким сотрудникам предлагают около 90 тыс. гривен.

Далее идут работники авиации - у них по информации Госстата, зарплата в среднем 35,5 тыс. гривен. У бортпроводников 25-78 тысяч гривен.

После них по уровню оплаты идут работники телевидения и радио, СМИ, телекоммуникаций и кинопроизводства. Их зарплата в среднем 15,7 тыс. гривен.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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