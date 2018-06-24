|Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Украине
|24.06.2018 14:46
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Самые высокооплачиваемые сейчас - это IT-специалисты, разработчики приложений и программ, финансовые директора и тестировщики. Таким сотрудникам предлагают около 90 тыс. гривен.
Далее идут работники авиации - у них по информации Госстата, зарплата в среднем 35,5 тыс. гривен. У бортпроводников 25-78 тысяч гривен.
После них по уровню оплаты идут работники телевидения и радио, СМИ, телекоммуникаций и кинопроизводства. Их зарплата в среднем 15,7 тыс. гривен.
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