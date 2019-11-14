14 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В России назвали количество паспортов, выданных жителям ОРДЛО • В новогоднем шоу канала «Украина» Alina Pash удивила элегантным образом • В пятницу в Киеве до +10 градусов, без осадков • Украина получила 4 млн евро компенсации от России • Черная пятница в Украине 2019: дата и советы • Личная встреча Зеленского с Путиным не планируется – Пристайко • Украинцы требуют обложить олигархов дополнительными налогамивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: общество, садоводство, предприниматели, фермерство, Львів. 14 ноября 246общество, садоводство, предприниматели, фермерство, Львів. У селі Липники неподалік Львова сім‘я Трушів вирощує понад двадцять сортів екзотичних фруктів, а також кавові дерева. Плодами ласують всією сім’єю та пригощають гостей, а от саджанці — продають. Фоторепортажи Популярные теги политики, политика, полиция, суд, фотографы, природа, спорт, война, досуг, самолеты, мода, марш, футбол, ЗСУ, концерты, протесты, церковь, мир, #Євромайдан, уикенд, портрет, учения, Россия, тест-драйв, солдат, депутаты, общество, акции, Александр Зубко, корабли, Одесса, автомобили, соревнования, пейзажи, Львів, Саакашвили, фестивали, джаз, Киев, зима, милиция, заводы, юмор, люди, оккупация, цирк, культура, традиции, Верховная Рада, митинги, фотоконкурсы, животные, фотопроект, Путин, фотография, город, экология, Дмитрий Дятлов, вера, выставки, знаменитости, выборы, путешествия, Сергей Смоленцев, дети, Порошенко, праздники, история, Динамо, архитектура, США, Майдан, женщины, стихийные бедствия, аннексия Крыма, ВМС, катастрофы, авиация, Донбасс, Карпаты, парады, военная техника, беспорядки, Шахтер, Львов, дизайн, ВСУ, фотоподборки, кошки, НАТО, Нацгвардия, искусство, музыка, живопись, АТО, туризм, столкновения, технологии, бизнес, транспорт Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис политики, политика, полиция, суд, фотографы, природа, спорт, война, досуг, самолеты, мода, марш, футбол, ЗСУ, концерты, протесты, церковь, мир, #Євромайдан, уикенд, портрет, учения, Россия, тест-драйв, солдат, депутаты, общество, акции, Александр Зубко, корабли, Одесса, автомобили, соревнования, пейзажи, Львів, Саакашвили, фестивали, джаз, Киев, зима, милиция, заводы, юмор, люди, оккупация, цирк, культура, традиции, Верховная Рада, митинги, фотоконкурсы, животные, фотопроект, Путин, фотография, город, экология, Дмитрий Дятлов, вера, выставки, знаменитости, выборы, путешествия, Сергей Смоленцев, дети, Порошенко, праздники, история, Динамо, архитектура, США, Майдан, женщины, стихийные бедствия, аннексия Крыма, ВМС, катастрофы, авиация, Донбасс, Карпаты, парады, военная техника, беспорядки, Шахтер, Львов, дизайн, ВСУ, фотоподборки, кошки, НАТО, Нацгвардия, искусство, музыка, живопись, АТО, туризм, столкновения, технологии, бизнес, транспортВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи У селі Липники неподалік Львова сім‘я Трушів вирощує понад двадцять сортів екзотичних фруктів, а також кавові дерева. Плодами ласують всією сім’єю та пригощають гостей, а от саджанці — продають. 14.11.2019



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