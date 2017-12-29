СМИ сообщали о двух погибших

Рейсовый автобус выехал на остановку общественного транспорта в Москве и сбил людей. В МЧС опровергли сообщения СМИ о двух погибших, три человека пострадали. Ранее на этой неделе автобус въехал в подземный переход, задавив насмерть четырех пешеходов, информирует svodka.net.

«На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», — говорил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его данным, двое человек погибли. Агентство Интерфакс также сообщало о двух погибших.

«Один человек с остановки и один из автобуса», — сказал собеседник агентства. «Пока достоверно известно об одном раненом», — добавил источник, уточнив, что его состояние оценивается как тяжелое. Водитель, по его данным, не получил серьезных травм.

«Информация о погибших не соответствует действительности», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС. Три человека обратились за медицинской помощью, уточнили в МЧС.

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В московском управлении ГИБДД и в столичном управлении МВД также подтвердили информацию о трех пострадавших в ДТП у метро «Сходненская».

Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN — Репвбблика (@Repvbblica) 29 декабря 2017 г. Читайте: На юге Франции поезд врезался в школьный автобус: погибли дети

При попытке уйти от столкновения с другим автомобилем водитель автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, сказал представитель полиции Юрий Титов.

В свою очередь, пресс-служба департамента транспорта Москвы изложила такую версию в «Твиттере»: «По предварительной информации автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку. Погибших нет».

В понедельник, 25 декабря, в районе метро «Славянский бульвар» в Москве автобус выехал на тротуар и въехал в подземный переход. Погибли четыре человека, еще 11 человек получили травмы, девять из них были госпитализированы.

Следствие проверяет слова водителя автобуса о не работавших тормозах, говорила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова. Водитель находится в больнице. Производитель автобуса — группа ГАЗ — исключил версию неисправности тормозной системы.

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