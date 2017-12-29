|В Москве рейсовый автобус въехал в остановку
|29.12.2017 10:07
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СМИ сообщали о двух погибших
Рейсовый автобус выехал на остановку общественного транспорта в Москве и сбил людей. В МЧС опровергли сообщения СМИ о двух погибших, три человека пострадали. Ранее на этой неделе автобус въехал в подземный переход, задавив насмерть четырех пешеходов, информирует svodka.net.
«На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», — говорил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его данным, двое человек погибли. Агентство Интерфакс также сообщало о двух погибших.
«Один человек с остановки и один из автобуса», — сказал собеседник агентства. «Пока достоверно известно об одном раненом», — добавил источник, уточнив, что его состояние оценивается как тяжелое. Водитель, по его данным, не получил серьезных травм.
«Информация о погибших не соответствует действительности», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС. Три человека обратились за медицинской помощью, уточнили в МЧС.
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В московском управлении ГИБДД и в столичном управлении МВД также подтвердили информацию о трех пострадавших в ДТП у метро «Сходненская».
При попытке уйти от столкновения с другим автомобилем водитель автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, сказал представитель полиции Юрий Титов.
В свою очередь, пресс-служба департамента транспорта Москвы изложила такую версию в «Твиттере»: «По предварительной информации автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку. Погибших нет».
В понедельник, 25 декабря, в районе метро «Славянский бульвар» в Москве автобус выехал на тротуар и въехал в подземный переход. Погибли четыре человека, еще 11 человек получили травмы, девять из них были госпитализированы.
Следствие проверяет слова водителя автобуса о не работавших тормозах, говорила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова. Водитель находится в больнице. Производитель автобуса — группа ГАЗ — исключил версию неисправности тормозной системы.