Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон 16-й год подряд лидирует в
рейтинге женщин, которых американцы почитают больше только. Бывшего
президента страны Барака Обаму называли самым почитаемым мужчиной
10 раз. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Обаму
назвали самым почитаемым человеком 17% респондентов, Клинтон
– 9% Фото: EPA Уровень их поддержки упал с прошлого года. В
этом году Обаму назвали самым почитаемым мужчиной 17% респондентов,
в 2016-м он получил 22%. Второе место с 14% занял действующий
президент США Дональд Трамп (15% в 2016 году). На третьем месте
расположился папа римский Франциск (3% в 2017 году, 4% в 2016
году).Клинтон назвали самой почитаемой женщиной 9%
респондентов. В прошлом году у нее было 12%. Второе место в
рейтинге заняла бывшая первая леди США Мишель Обама (7% в 2017
году, 8% в 2016 году), а третье – телеведущая Опра
Уинфри (4% в 2017 году, 3% в 2016 году).Отмечается,
что Клинтон лидирует в рейтинге 16-й год подряд. Всего ее
называли самой почитаемой женщиной 22 раза – больше, чем
кого-либо другого. Обама лидирует 10-й раз подряд. Он отстает
только от экс-президента США Дуайта Эйзенхауэра, который был самым
почитаемым мужчиной 12 лет.
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