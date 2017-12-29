Netflix увеличит оклады топ-менеджеров в связи с налоговой реформой в США

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix планирует изменить структуру вознаграждения топ-менеджеров в связи с налоговой реформой в США: компания повысит оклады, но снизит премии и бонусы.

Как говорится в материалах, направленных Netflix в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), изменения затронут всех руководителей с годовым окладом свыше $1 млн, кроме финдиректора.

Наиболее существенно вырастет базовый оклад главного директора по контенту Теда Сарандоса - до $12 млн в 2018 году с $1 млн в 2017 году и в предыдущие два года. Его бонус в форме акций и опционов в 2018 году составит $14,25 млн по сравнению с $11 млн в 2017 году, а денежная часть премии, как ожидается, снизится с $9 млн в 2017 году.

Главный директор по продуктам Грег Питерс также получит прибавку к зарплате - с $1 млн до $6 млн в год.

Оклад гендиректора и соучредителя Netflix Рида Хастингса, напротив, продолжит снижаться - с $850 тыс. в текущем до $700 тыс. в следующем году, но при этом вознаграждение в форме ценных бумаг увеличится с $21,2 млн до $28,7 млн. По итогам 2016 года он получил оклад в размере $900 тыс. и акции и опционы на $19,05 млн.

Капитализация Netflix в этом году подскочила более чем на 55%, превысив $80 млрд. В четверг акции компании подорожали на 3,5%.