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Группа «Балаган», Наталия Иванова и певец Даниил Иванов записали новую песню «Не придумывай»!
14.11.2019 17:44
Группа «Балаган», Наталия Иванова и певец Даниил Иванов записали новую песню «Не придумывай»! Недавно на всех Интернет-ресурсах появился новый необычный трек «Не придумывай», который записали сразу три исполнителя: группа «Балаган Лимитед», певица Наталия Иванова и певец Даниил Иванов. Казалось бы, рядовое, по нынешним меркам, событие.

Однако стоит рассказать о том, как вообще эти три исполнителя нашли друг друга!

А во всем виноват … Александр Ревва! Именно для него  был написан этот трек (авторы –Сергей Харин и Кирилл Даревский). Но дозвониться, достучаться, докричаться до специалиста в области прикольных песен, дабы показать ему трек, не удалось.  Как не пытались.

Тогда трек решили исполнить тоже любители поюморить в музыке – группа «Балаган Лимитед». Начали запись с припева. И уже собирались поработать над куплетом, как неожиданно большой друг коллектива, певец и актер – Даниил Иванов, услышавший песню, обращается с просьбой: хочу спеть с вами. Ну, хочет – не откажешь же. Записали дуэт.

Волей случая песня попадает в плейер молодой певицы из Нижнего Новгорода  Наталии Ивановой, (кстати, мамы пятерых детей!), которая неожиданно для всех просит ее в  свой репертуар. Ну как отказать многодетной маме! И появляется еще один дуэт: Наталия Иванова и «Балаган Лимитед».

И тут у  всех возникает вопрос, а дальше-то что? Какую версию продвигать на радио, на TV? Иванова или Ивановой? С одной стороны, мальчики должны уступать девочкам, но с другой – кто первым встал, того и тапочки. И чтобы борьба за трек не закончилась плачевно, этот самый трек поделили. На троих! Первый куплет поет Даниил, второй – Наталия, а  припев - «Балаган Лимитед».

И вышел он на восторг всем в трех версиях: как трио, и как два дуэта!

Самое смешное в этой истории, что Наталия Иванова и Даниил Иванов до сих пор так и не познакомились друг с другом! Их трудовые графики все никак не соприкоснутся!

А трек, благодаря радиостанциям,  уже полетел по городам и весям.  И в окружение артистов, его исполнивших,  особенно между детей, на различные замечания можно услышать фразу: «Ну не придумывай!»

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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