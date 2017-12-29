Новый Год — это время исполнения самых заветных желаний.

Как и дети, так взрослые верят, что в этот день черная полоса жизни смениться на ярко белую. Но, чтобы следующий год принес, действительно больше счастья и успеха, давайте узнаем, чего же нельзя делать 31 и 1-го января, чтобы случайно не отпугнуть волну приближающиеся удачи, пишет со ссылкой на .

Можно ли верить в народные приметы? Мы полагаем, что знания, которые идут еще из древности, правдивы. Но, узнать на самом деле это работает или нет, сможем только на своем личном опыте.

Как правильно вести себя в Новый Год:

1. В новогоднюю ночь не советуется выносить мусор из дома.

2. Если понадобилось пришить пуговицу, то отложите это дело на 2-ое января.

3. Ссориться и заводить конфликт не рекомендуется.

4. Приглашайте за стол много людей, нельзя, чтобы праздник проходил только в женском коллективе.

5. Перед праздником не выбрасывайте старые вещи или предметы быта.

6. Новогодний стол, должен быть заставлен разными вкусностями.

7. Квартира в Новый Год должна быть чистой.

8. Готовя праздничный стол, ведите себя очень аккуратно, плохо, когда женщина случайно порезала руку.

9. С 31 на 1, не рекомендуется приобретать новую обувь или исправлять старую.

10. Встречать Новый Год желательно в компании.

11. Нельзя идти в Новый год с большими долгами и отсутствием сбережений.

12. Не позволяйте в своей речи употреблять нецензурные слова.

13. Ведите себя осторожно, ничего не ломайте.

14. В новогоднем наряде отдайте предпочтение любым цветам, кроме черного.

15. Не желательно петь громкие песни за столом.

16. Встречать Новый Год лучшего только в новом наряде.

17. Не стригите ногти и волосы в период с 31 на 1 января.

18. Зайти в дом должен первый мужчина.

19. Обязательно нужно встречать Новый Год.

20. Нельзя тосковать и печалиться в праздничную ночь.

21. После праздника не спешите выкидывать елку.

22. Загадайте желание, но не делитесь ним ни с кем.

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