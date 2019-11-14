Погода, Новости, загрузка...
У Зеленского решили провести ротацию в парламентских комитетах
14.11.2019 17:52
Слуга народа хочет провести кадровые перестановки в Раде Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 