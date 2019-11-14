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У Зеленского решили провести ротацию в парламентских комитетах
14.11.2019 17:52
Слуга народа хочет провести кадровые перестановки в Раде
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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