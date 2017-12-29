Председатель СБУ Василий Грицак считает переводчика-шпиона Станислава Ежова самой крупной «рыбой», которую поймали со времен распада СССР.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, пишет «Слово и Дело», информирует еizvestia.com.

«Ежов довольно большая «рыба». Пожалуй самая крупная пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну если скажу, что в работе СБУ находится много дел по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене», — сказал он.

Грицак отметил, что не будет отрывать тайну о количестве лиц. Вместе с тем он напомнил, что не привлекаются к уголовной ответственности лица, которые охотно придут и сообщат СБУ о том, что они завербованы другим государством.

«Я пользуюсь случаем, и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания», — сказал Грицак.

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Председатель СБУ, отвечая на вопрос можно ли ожидать громких шпионских разоблачений, сказал, «я убежден, что да».

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