Сигналов о том, что Венгрия изменит свою позицию по отношению к Украине пока не наблюдается.

Об этом сообщил в комментарии "" экс-глава Министерства иностранных дел Украины , передает .

По его словам, Украина потеряла возможности эффективного диалога до того, как правительство Венгрии исходя из внутриполитических соображений перешло к обострению риторики в отношении нашего государства.

"Необходимо, чтобы на правительство Венгрии было осуществлено достаточное международное давление для цивилизованной европейской практики в отношениях с соседним государством", - добавил экс-министр.

Он также отметил, что Венгрия формально может пользоваться правом блокировать решения, как и любые государства-члены Евросоюза. В то же время ЕС будет считаться эффективной структурой, если все государства начнут осознавать общие интересы и необходимость достижения единой линии в отношениях с внешним миром.

"Но и от Украины зависит способность доносить свою точку зрения к основным европейским странам и привлекать их в качестве союзника в решении серьезных проблем", - добавил .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира