Выход Украины из Минских договоренностей вполне реален в случае, если Россия не будет их исполнять.

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью BBC.

По его словам, такое решение будет принято Киевом, если станет бесспорно, что Минский процесс “идет бесконечно“.

“Это очень непопулярное заявление и, наверное, оно опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас “Минск“ - не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что они (Минские договоренности – ред.) не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из Минского процесса“, - пояснил Пристайко.

Первый шаг к такому решению, по его словам, может быть сделан после Нормандского саммита. Если встреча окажется безрезультатной, Украина вынуждена будет рассмотреть альтернативные варианты.

“Если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, непременно, поставит под сомнение возможность достижения мира в Минском процессе. Если ничего не привезем (по итогам встречи – ред.), то логичным будет вопрос, насколько этот “Минск“ все еще нам нужен“, - добавил министр.





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