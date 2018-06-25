Поиски злоумышленников, которые похитили ливийца в центре Киева,
продолжаются. Сам он получил незначительные телесные повреждения,
заявили столичные правоохранители. случай произошел на улице
Тургеневской Фото: Поліція Києва / Facebook "Полицейские установили
местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него
незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают
оперативники", – сказал он. По словам Крищенко, сейчас
устанавливаются лица, которые насильно посадили мужчину в
автомобиль и увезли. Также выясняется мотив похищения.
https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1734995766556187
Инцидент произошел днем 25 июня. Гражданина Ливии по имени
Абдусалам силой затолкали в автомобиль Volkswagen Golf с
шашечками такси на улице Тургеневской. Похищенный –
сын финансового атташе посольства Ливии в Украине.
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