Поиски злоумышленников, которые похитили ливийца в центре Киева, продолжаются. Сам он получил незначительные телесные повреждения, заявили столичные правоохранители. случай произошел на улице Тургеневской Фото: Поліція Києва / Facebook "Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", – сказал он. По словам Крищенко, сейчас устанавливаются лица, которые насильно посадили мужчину в автомобиль и увезли. Также выясняется мотив похищения. https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1734995766556187 Инцидент произошел днем 25 июня. Гражданина Ливии по имени Абдусалам силой затолкали в автомобиль Volkswagen Golf с шашечками такси на улице Тургеневской. Похищенный – сын финансового атташе посольства Ливии в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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